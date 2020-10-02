ZTE анонсировала ещё один смартфон со скрытой под экраном камерой

ZTE представила первый в мире смартфон с подэкранной фронтальной камерой Axon 20 5G в сентябре. Компания сообщила в своём Weibo-аккаунте, что вскоре на рынок выйдет улучшенная версия этого смартфона под названием Axon 20 5G Extreme Edition.
ZTE опубликовала изображение, на котором видна задняя панель нового устройства, выполненная в оранжевом цвете. На ней красуется большой логотип Axon и блок основной квадрокамеры. Поскольку устройство получило приставку Extreme Edition, есть предположение, что оно получит более мощный процессор. Напомним, что базовая модель основана на Qualcomm Snapdragon 765G. Тем не менее, ZTE пока не сообщила подробностей о технических характеристиках нового смартфона.
Фото: Gizmochina
Хотя на фото изображена лишь задняя панель устройства, надпись на китайском языке гласит, что Axon 20 5G Extreme Edition, как и оригинальная модель, получит фронтальную камеру, скрытую под экраном. Ожидается, что ZTE сообщит технические характеристики, а также прольёт свет на стоимость и доступность смартфона в ближайшее время.
Оригинальный Axon 20 5G оснащён 6,92-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев, как и фронтальная камера, встроен под дисплей смартфона. Устройство основано на Android 10 с фирменной оболочкой MiFavor 10.5.
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