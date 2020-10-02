Аналитики назвали самые продаваемые 5G-смартфоны в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала статистику продаж смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения по состоянию на начало осени 2020 года. Примечательно, что топ-5 получившегося сводного рейтинга заняли гаджеты всего двух брендов.

Лидером продаж за отчётный период стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra, на долю которого пришлось 5% рынка 5G-смартфонов. Вторую строчку занял флагманский Huawei P40 Pro с показателем 4,5%. На третьем месте расположилось ещё одно устройство китайского техногиганта — среднебюджетный Huawei nova 7 (4,3%). В топ-10 вошли и другие модели обоих брендов: Samsung Galaxy S20+ и Galaxy Note20, а также Huawei P40. Кроме того, в списке отметились смартфоны производства vivo, OPPO и Honor.



График: Counterpoint Research

Эксперты подчеркнули, что вскоре рейтинг популярности 5G-аппаратов может измениться из-за недавнего релиза нескольких флагманских устройств с поддержкой сетей пятого поколения — речь о новых Apple iPhone 12 и Huawei Mate 40. Ранее аналитическое агентство IDC также сообщило о возросшей в третьем квартале 2020-го популярности бренда Huawei в Китае — на его долю в конце сентября пришлось больше половины объёма продаж 5G-смартфонов.