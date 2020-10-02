Таможенники рассказали, откуда в Украину везут больше всего вина

За 10 месяцев этого года Украина импортировала вина виноградного на 135,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
Крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия. В январе-октябре этого года Украина ввезла из Италии вина на 44,5 млн долларов.
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Второе место в списке занимает Франция. Французы поставили в Украину вина в 20,6 млн долларов. Замыкает тройку лидеров Германия с показателем 18 млн долларов.
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