Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге

Toyota отправила заявку на необычную технологию в патентное ведомство Patent Swarm. Согласно техническому документу и прикрепленным изображениям, японская компания работает над беспилотным прицепом для заправки и зарядки автомобилей.
Дрон самостоятельно приезжает к автомобилю на дороге и заправляет его «на лету». В заявке не указано, должен ли автомобиль остановиться, или дрон самостоятельно подключается во время движения.
Технология Toyota работает по принципу Uber. Когда у автомобиля заканчивается топливо или энергия в батарее, а до ближайшей заправочной станции еще далеко, водитель использует приложение для вызова автономного дрона-заправщика. Система определяет местоположение автомобиля по GPS и отправляет ближайший свободный дрон. При этом дроны могут последовательно заправить сразу несколько автомобилей за один рейс перед возвращением на базу.
Изображение: thedrive.com
Toyota также ориентируется на несколько видов топлива, включая бензин, водород и электричество. Автопроизводитель признает, что станции на ископаемом топливе довольно распространены, а заправки для электромобилей и водородного транспорта встречаются гораздо реже. Toyota предлагает использовать отдельные дроны для каждого варианта заправки.
Кроме процесса заправки, авторы патента предложили и дополнительный способ заработка – с помощью наружной рекламы. Японская компания считает, что в будущем мобильные системы заправки займут большую часть трафика, и все они будут оклеены постерами с рекламой. Этот сценарий также предусматривает распространение беспилотных автомобилей, чтобы пассажиры обращали больше внимания на рекламные предложения.
Стоит отметить, что патентная заявка не означает быстрого релиза. К тому же технология Toyota не учитывает ряда очевидных проблем. Например, большинство современных электромобилей не может заряжаться во время езды, поэтому сторонние автопроизводители будут вынуждены переписать программное обеспечение специально для дронов от Toyota.
Более того, у разных моделей разная высота, форма и расположение крышки бензобака или разъема для зарядного кабеля. Если Toyota захочет решить и эту проблему, на стандартизацию решения могут уйти годы.
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