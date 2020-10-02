0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 309 0

Какие земельные участки не облагаются налогом

Какие земельные участки не облагаются налогом

Перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом, приведен в ст. 283 Налогового кодекса Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Налог не уплачивается за:

  • сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, определенных в соответствии с законом как такие, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, и химически загрязненных сельскохозяйственных угодий, на которые введены ограничения по ведению сельского хозяйства;
  • земли сельскохозяйственных угодий, находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного освоения;
  • земельные участки государственных сортоиспытательных станций и питомников, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур;
  • земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования – земли под проезжей частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, тоннелями, транспортными развязками, водопропускными сооружениями, подпорными стенками, шумовыми экранами, очистными сооружениями и расположенными в пределах полос отвода другими дорожными сооружениями и оборудованием, а также земли, находящиеся за пределами полос отвода, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автомобильных дорог;
  • земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;
  • земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев;
  • земельные участки, на которых находятся дипломатические представительства, в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на безвозмездной основе;
  • земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров разрешил передачу с 17 ноября 2020 года земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за десять лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га вырастет в пять раз.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.