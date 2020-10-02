Какие земельные участки не облагаются налогом

Перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом, приведен в ст. 283 Налогового кодекса Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Налог не уплачивается за:

сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, определенных в соответствии с законом как такие, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, и химически загрязненных сельскохозяйственных угодий, на которые введены ограничения по ведению сельского хозяйства;

земли сельскохозяйственных угодий, находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного освоения;

земельные участки государственных сортоиспытательных станций и питомников, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур;

земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования – земли под проезжей частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, тоннелями, транспортными развязками, водопропускными сооружениями, подпорными стенками, шумовыми экранами, очистными сооружениями и расположенными в пределах полос отвода другими дорожными сооружениями и оборудованием, а также земли, находящиеся за пределами полос отвода, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автомобильных дорог;

земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;

земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев;

земельные участки, на которых находятся дипломатические представительства, в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на безвозмездной основе;

земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров разрешил передачу с 17 ноября 2020 года земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за десять лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП , а средняя стоимость земли за 1 га вырастет в пять раз.

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