Какие земельные участки не облагаются налогом

Перечень земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом, приведен в ст. 283 Налогового кодекса Украины.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Налог не уплачивается за:
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