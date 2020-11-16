Укрпочта снизила комиссию на перевод «С карты на карту»

Укрпочта снижает комиссию на денежный перевод «С карты на карту» до конца 2020 года. Клиенты могут сэкономить до 150 грн в одном переводе и оформить его онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 гривен без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода. Банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами финансовых учреждений.
Как было раньше. При проведении перевода на сумму 14 999 грн одним платежом нужно было уплатить 155 грн комиссии (1% от суммы перевода + фиксированный тариф 5 гривен на каждый перевод).
Как оформить перевод. На сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя.
Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн. Перевод средств производится только в национальной валюте.
Кроме «С карты на карту», еще можно оформить онлайн денежные переводы «С карты домой» (почтальон доставит деньги адресату) или воспользоваться переводом «С карты в отделение» и получить средства в одном из более 11 000 отделений Укрпочты.
Для приема оплаты платежными картами в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей, установлені 5000 POS-терминалов.
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