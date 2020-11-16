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Укрпочта снизила комиссию на перевод «С карты на карту»

Укрпочта снизила комиссию на перевод «С карты на карту»

Укрпочта снижает комиссию на денежный перевод «С карты на карту» до конца 2020 года. Клиенты могут сэкономить до 150 грн в одном переводе и оформить его онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 гривен без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода. Банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами финансовых учреждений.

Как было раньше. При проведении перевода на сумму 14 999 грн одним платежом нужно было уплатить 155 грн комиссии (1% от суммы перевода + фиксированный тариф 5 гривен на каждый перевод).

Как оформить перевод. На сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя.

Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн. Перевод средств производится только в национальной валюте.

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Кроме «С карты на карту», ​​еще можно оформить онлайн денежные переводы «С карты домой» (почтальон доставит деньги адресату) или воспользоваться переводом «С карты в отделение» и получить средства в одном из более 11 000 отделений Укрпочты.

Для приема оплаты платежными картами в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей, установлені 5000 POS-терминалов.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта и monobank расширяют выгоды для клиентов в рамках совместного проекта.

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По материалам Finance.UA
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