Маск анонсировал обновление программного обеспечения для Tesla

Основатель и гендиректор компании Tesla Маск заявил, что вскоре будет обнародовано обновление программного обеспечения для электрокаров.
Об этом он написал в Твиттере.
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«Выпуск программного обеспечения для Tesla. Будет жарко», – сообщил Маск.
Позже он в комментариях добавил, что в обновлении ПО будет много долгожданных функций. Однако, Маск не уточнил каких именно функций можно ожидать.
По данным портала Electrek, последнее обновление ПО (Tesla v10) для электрокаров было выпущено в сентябре прошлого года.
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