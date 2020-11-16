Маск анонсировал обновление программного обеспечения для Tesla

Основатель и гендиректор компании Tesla Маск заявил, что вскоре будет обнародовано обновление программного обеспечения для электрокаров.

Об этом он написал в Твиттере.

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«Выпуск программного обеспечения для Tesla. Будет жарко», – сообщил Маск.

Позже он в комментариях добавил, что в обновлении ПО будет много долгожданных функций. Однако, Маск не уточнил каких именно функций можно ожидать.

По данным портала Electrek, последнее обновление ПО (Tesla v10) для электрокаров было выпущено в сентябре прошлого года.