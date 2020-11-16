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В Украине на платных СИЗО заработали уже более 1,5 млн грн - Минюст

В Украине на платных СИЗО заработали уже более 1,5 млн грн - Минюст

В Украине на платных камерах в СИЗО уже заработали более 1,5 млн грн, наибольшую сумму получили от Киевского СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

“Более 1 млн 500 тыс. грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую сумму заработали в ГУ “Киевский следственный изолятор” – 924,197 тыс. грн, а на втором месте ГУ “Одесский следственный изолятор” – 73,090 тыс. грн, замыкает тройку лидеров ГУ “Львовский УПП №19” – 68 тыс. грн.


Инфографика: Минюст

По материалам УНН
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