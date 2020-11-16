Платёжный сервис Google Pay получил новые функции

Компания Google представила полностью обновлённый мобильный клиент фирменного сервиса электронных платежей. Изменения коснулись не только интерфейса: приложение образца 2020-го, по словам разработчиков, призвано помочь пользователю «улучшить отношения с деньгами». Апдейт значительно расширил возможности сервиса, в том числе наделив его функциями денежных переводов и аналитики расходов.
Дизайн новой версии приложения представлен тремя тематическими вкладками для совершения разных операций. Центральная под названием Pay содержит инструменты для платежей и переводов, левая (Explore) выводит на экран актуальные скидки и другие коммерческие предложения, а справа разместилась вкладка Insights, на которой можно ознакомиться с балансом, состоянием подключённого к сервису банковского счёта и финансовой аналитикой.
Кроме того, платёжные квитанции, направляемые на связанный с учётной записью Google адрес электронной почты, будут автоматически сохраняться в облачном хранилище «Google Фото» и сканироваться для последующей оплаты прямо в приложении. Несколько изменился и дизайн меню оплаты с помощью NFC — теперь в верхней части главного экрана можно выбрать банковскую, подарочную или дисконтную карту из списка привязанных к аккаунту.
Стоит отметить, что обновлённый сервис Google Pay будет доступен только на одном мобильном устройстве, даже если у пользователя есть несколько смартфонов, привязанных к одной учётной записи. При смене основного устройства придётся проводить процедуру настройки с нуля. При этом базовая функция NFC-платежей по-прежнему будет работать на любом гаджете.
Новая версия приложения Google Pay уже доступна пользователям в США и в ближайшее время должна запуститься в других регионах.
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