В Украине начали работу над освобождением частот для 5G

Министерство цифровой трансформации инициировало освобождение частот для внедрения связи пятого поколения.
Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“На заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территорию страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G, утвердили План освобождения частот для распространения 5G”, – сообщил министр.
План предусматривает освобождение полос радиочастот, диапазоны которых занимает телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц.
Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.
Одобренный План предусматривает освобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями “Зеонбуд” и ТРК “Эфир”. Освобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в более низких диапазонах.
Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах.
Сообщается, что в сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.
Для внедрения 5G Кабинет министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. Он дополнен новыми базовыми стандартами LTE/LAA, eLTE-U и PMP. Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивании музыки.
Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации – предоставление финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа к интернету.
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