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С 2025 года в Европе будет действовать стандарт Евро-7

С 2025 года в Европе будет действовать стандарт Евро-7

В Евросоюзе сейчас ведется разработка нового экологического стандарта для автомобилей Евро-7. Ожидается, что он начнет действовать в 2025 году.

Многие европейские автомобильные эксперты считают, что после введения нового экологического стандарта фактически наступит конец эры двигателей внутреннего сгорания. Автопроизводители прекратят их разрабатывать.

Между тем отмечается, что сеть электрических станций для электрокаров и гибридов в Европе пока еще только развивается. К 2025 году ее инфраструктура будет развита недостаточно.

Пока не известно точно, какие нормы будут у Евро-7. Предполагается, что у Euro 7A уровень выбросов СО2 будет ниже на 66% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота – в 2 раза меньше, а выбросы твердых частиц – в 6 раз меньше.

У Euro 7B требования будут еще жестче. У него уровень выбросов СО2 будет ниже на 90% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота – в 6 раз меньше, а выбросы твердых частиц – в 10 раз меньше.

Стандарт Euro 7А начнет действовать в Евросоюзе в 2025 году, а Euro 7B – через несколько лет после Euro 7А.

По материалам autonews.ua
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