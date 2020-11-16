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Nokia, Elisa и Qualcomm установили рекорд скорости 5G

Nokia, Elisa и Qualcomm установили рекорд скорости 5G

Объединившись в консорциум, Nokia, телекоммуникационный оператор Elisa и чипмейкер Qualcomm сумели установить рекорд скорости в сетях пятого поколения. По заявлению представителей компаний, высокие скорости в 5G будут доступны уже в 2021 году.

Тестирование проходило в одном из флагманских магазинов оператора Elisa в Хельсинки. В ходе испытаний использовались совместные технологии Nokia и Qualcomm. Базовая станция была построена на двух радиостанциях Nokia AirScale с частотой 800 МГц при использовании миллиметрового диапазона 5G на частоте 26 ГГц. К сети подключили два 5G-смартфона с RF-системой и модемами Qualcomm Snapdragon X55 5G, а также антенными модулями Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения. Пиковая скорость каждого смартфона достигла 4 Гбит/с, а общая скорость обслуживания двух устройств 5G mmWave, подключённых одновременно, составила 8 Гбит/с.

В перспективе использование 5G-сетей со столь высокой пропускной способностью позволит реализовать работу VR- и AR-приложений, стриминг 4K-контента и онлайн-гейминг в любой точке страны. Эксперимент Nokia, Elisa и Qualcomm позволил раскрыть потенциал миллиметрового диапазона 5G и продемонстрировал максимальные скорости передачи данных.

По материалам 4PDA
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