В Раде создали рабгруппу по Конституционному Суду

В Верховной Раде создана рабочая группа для разработки законопроектов по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного Суда.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.

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“Распоряжением заместителя председателя Верховной Рады создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного Суда”, – написала нардеп.

В состав рабочей группы вошли: председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (председатель рабгруппы), Ольга Совгиря (заместитель), председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардеп из фракции “Батькивщина” Сергей Власенко, председатель парламентской фракции Слуга народа Руслан Князевич, первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики (Голос) Ярослав Юрчишин, нардеп из фракции Оппозиционная платформа “За життя” Антонина Славицкая, нардеп от группы “Довіра” Николай Бабенко и нардеп от группы “За майбутнє” Тарас Батенко.

Справка Finance.ua:

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности подачи деклараций, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.