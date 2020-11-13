Японский суперкомпьютер признали самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер “Фугаку” вновь был признан самым быстрым в мире.

Об этом сообщает NHK.

«Фугаку» занял первое место в четырех категориях.

В категории скорости вычислений «Фугаку» показал результат свыше 440 квадриллионов операций в секунду, что примерно втрое превышает показатели американского суперкомпьютера, который занял вторую строчку рейтинга.

“Фугаку” также сохранил самые высокие позиции еще по трем категориям: эффективность вычислительных методов, применяемых в индустрии, использование искусственного интеллекта и анализ больших данных.

Суперкомпьютер «Фугаку» был разработан научно-исследовательским институтом RIKEN и производителем электронной продукции Fujitsu.

Отмечается, что международная конференция экспертов объявляет мировой рейтинг суперкомпьютеров каждые шесть месяцев.