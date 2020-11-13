Украинцы перестали платить за газ

Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с предыдущими периодами.

Об этом сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющей 30 поставщиков природного газа.

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По итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается: по обобщенным данным членов ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%, сказал первый заместитель главы правления ассоциации Евгений Нацвин-Степанов.

Причина снижения уровня расчетов – запрет на отключение должников и на начисление им пеней и штрафов по причине карантина. “Закон №530-IX лишил поставщиков одного из самых весомых рычагов воздействия на должников возможности ограничения и отключения за неуплату.

“В результате значительное количество граждан просто перестали платить за потребленные ресурсы”, – отметил Нацвин-Степанов. При этом в АПЭ обратили внимание, что доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

Наиболее критическая ситуация с задолженностью – в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях: долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн. Лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ривненской, Кировоградской и Черкасской областях.

В АПЭ выразили опасение, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительный периода может ожидать коллапс коммунальной системы. Помимо этого, систематические неплатежи ведут к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить, отметили в АПЭ.

Справка Finance.ua:

В 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.

В 2020 году за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого своя цена. Вторая платежка – от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа.

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