Во Франции официально запустили 5G

Во Франции с 18 ноября телекоммуникационные операторы могут начинать предоставление услуг с применением новейшей технологии мобильной связи и передачи данных пятого поколения 5G.

Такое решение по результатам проведенного в октябре конкурса по распределению частот для 5G принял французский регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep.

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Лицензии на применение технологии 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили четыре ведущие французские компании: SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.

По лицензионным соглашениям операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро к 2034 году. Кроме этого, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.

В то же время, как анализирует ситуацию издание Le Journal du Dimanche, для начала оказания услуг с применением 5G операторы еще должны решить ряд административных и технических вопросов. Поэтому технология мобильной связи и передачи данных может стать доступной до конца ноября в нескольких крупнейших французским городах, в частности, в Париже, Марселе, Лили, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руене.

Во Франции действует активное сопротивление, в частности, на уровне руководства многих муниципалитетов, о введении 5G. Среди главных аргументов противников новой коммуникационной технологии – якобы недостаточная изученность влияния на здоровье людей и негативных последствий для окружающей среды.