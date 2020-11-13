ЕБРР прекращает кредитование государственных проектов Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил на неопределенный срок финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.
Об этом передает Tut.by.
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ЕБРР продолжит инвестировать в проекты частного сектора в Беларуси. В то же время, кредитование государственных проектов международный инвестор не проводил уже в течение некоторого времени и планирует завершить уже подписанные инфраструктурные соглашения.
В ЕБРР отметили, что не рассматривают «новые суверенные проекты в стране», и призвали Беларусь «выполнять все свои международные обязательства».
Европейский инвестиционный банк начал активно сотрудничать с белорусским госсектором с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР вложил рекордные 390 млн евро в 24 проекта, а в том же году увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро.
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