Infiniti представила новый кроссовер QX55

Новый Infiniti QX55 2021 модельного года полностью раскрыт: кроссовер получил стильный дизайн, роскошный салон и мощный двигатель.
Новый кроссовер Infiniti QX55 – долгожданная новинка, за которой мы следим давно. Теперь производитель полностью рассекретил модель в стильном дизайне с отсылками к своему наиболее знаменитому автомобилю из прошлого.
Выполненный на базе Infiniti QX50 новый кроссовер приходит в сегмент, где уже есть Mercedes GLC Coupe и BMW X4. А динамичный силуэт модели вдохновлен оригинальным Infiniti FX 2003 года – фактически, именно тот автомобиль изобрел сегмент купе-кроссоверов.
Дизайн получился узнаваемым, но авторы добавили элементы, которые указывают на имиджевое позиционирование модели. Новый Инфинити получил огромную хромированную фальшрадиаторную решетку. В переднем бампере заметны крупные воздухозаборники. Сзади появились стильные фонари с эффектной графикой.
Салон знаком по родственному QX50. В центре передней панели – экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов, ниже установлен 7-дюймовый монитор для управления второстепенными функциями. Для заказа доступны аудиосистема Bose c 16 динамиками, проекционный дисплей и отделка натуральным кленом.
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