0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 120 0

Минсоцполитики предлагает изменить порядок назначения субсидий на коммунальные услуги

Минсоцполитики предлагает изменить порядок назначения субсидий на коммунальные услуги

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла закон, который имел целью адаптацию украинского законодательства к реалиям пандемии коронавируса.

В частности, благодаря ему в законе «О занятости населения» мы имеем статью 47-1. Эта статья предусматривает, что во время пандемии COVID-19 работники, рабочее время которых сократилось из-за ограничительных мероприятий, имеют право получить денежную помощь от центра занятости даже несмотря на то, что они не уволены с работы. Бесспорно, такая норма была необходимой для поддержки людей в сложившейся критической ситуации. Однако, как оказалось, она принесла с собой и подводные камни.

Читайте также: НБУ упростил получение пенсий через почтовых операторов

Так, Министерство социальной политики выявило, что ряд нормативно-правовых актов содержит ограничения, по которым люди, получившие помощь, предусмотренную статьей 47-1, могли потерять право на социальную помощь из-за неуплаты ЕСВ. В свою очередь, количество людей, формально отвечающих требованиям для получения субсидии на коммуналку, неоправданно увеличилось.

Чиновники установили, что за помощью в связи с частичной безработицей на время карантина обратились более 370 тысяч человек. Сколько из них имеют право на субсидии или другие виды помощи, на которые влияет уплата ЕСВ, в министерстве пока не знают. Впрочем, считают, что и без этой информации существует потребность внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

В итоге, предлагается изменить механизмы назначения следующих видов помощи:

  • жилищные субсидии;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

Что предлагают. В соответствующих нормативно-правовых актах предлагается предусмотреть, что люди могут получить социальную помощь в случае, если получали помощь в связи с частичной безработицей, даже если в соответствующий период они или за них не платили ЕСВ. К тому же пособие в связи с частичной безработицей из-за карантина определяется как основание для отказа в назначении субсидии.

Вместе с тем Минсоцполитики предлагает включить помощь в связи с частичной безработицей из-за коронавируса в перечень доходов, которые необходимо учитывать для расчета среднемесячного дохода семьи при назначении субсидий и социальной помощи.

Для чего это необходимо. По мнению чиновников, такой предохранитель создаст преграду на пути недобропорядочных людей, которые обращались за помощью государства исключительно из-за этого законодательного пробела.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.