Минсоцполитики предлагает изменить порядок назначения субсидий на коммунальные услуги

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла закон, который имел целью адаптацию украинского законодательства к реалиям пандемии коронавируса.

В частности, благодаря ему в законе «О занятости населения» мы имеем статью 47-1. Эта статья предусматривает, что во время пандемии COVID-19 работники, рабочее время которых сократилось из-за ограничительных мероприятий, имеют право получить денежную помощь от центра занятости даже несмотря на то, что они не уволены с работы. Бесспорно, такая норма была необходимой для поддержки людей в сложившейся критической ситуации. Однако, как оказалось, она принесла с собой и подводные камни.

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Так, Министерство социальной политики выявило, что ряд нормативно-правовых актов содержит ограничения, по которым люди, получившие помощь, предусмотренную статьей 47-1, могли потерять право на социальную помощь из-за неуплаты ЕСВ. В свою очередь, количество людей, формально отвечающих требованиям для получения субсидии на коммуналку, неоправданно увеличилось.

Чиновники установили, что за помощью в связи с частичной безработицей на время карантина обратились более 370 тысяч человек. Сколько из них имеют право на субсидии или другие виды помощи, на которые влияет уплата ЕСВ, в министерстве пока не знают. Впрочем, считают, что и без этой информации существует потребность внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

В итоге, предлагается изменить механизмы назначения следующих видов помощи:

жилищные субсидии;

помощь на детей одиноким матерям;

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

Что предлагают. В соответствующих нормативно-правовых актах предлагается предусмотреть, что люди могут получить социальную помощь в случае, если получали помощь в связи с частичной безработицей, даже если в соответствующий период они или за них не платили ЕСВ. К тому же пособие в связи с частичной безработицей из-за карантина определяется как основание для отказа в назначении субсидии.

Вместе с тем Минсоцполитики предлагает включить помощь в связи с частичной безработицей из-за коронавируса в перечень доходов, которые необходимо учитывать для расчета среднемесячного дохода семьи при назначении субсидий и социальной помощи.

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Для чего это необходимо. По мнению чиновников, такой предохранитель создаст преграду на пути недобропорядочных людей, которые обращались за помощью государства исключительно из-за этого законодательного пробела.

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