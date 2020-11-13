0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Tesla прекратила продажи «народной» версии Model 3 за $35 тыс.

Tesla прекратила продажи «народной» версии Model 3 за $35 тыс.

Компания Tesla направила дилерам письма с запретом на продажу электрокаров Model 3 по базовой цене 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает портал Electrek.

Речь идет о версии Model 3 Standart Range Plus 2021 модельного года со скидкой 3 тысячи долларов. До недавнего времени такой электрокар можно было приобрести только оффлайн в автосалоне, однако теперь клиентов Tesla лишили и этой возможности.

Tesla Model 3 пережила плановое обновление в октябре 2020 года. В числе внешних изменений – выдвижные дверные ручки черного цвета и чёрная окантовка окон вместо прежней хромированной. Вместе с тем расширился список базового оборудования: теперь он включает электропривод крышки багажника, а USB-разъём уступил место USB-C. Базовый заднеприводный седан с запасом хода 418 километров в США стоит 37 990 долларов, однако была предусмотрена возможность отказаться от нескольких опций, и тогда его можно было купить за 35 тысяч долларов.

Однако спустя месяц вариант за 35 тысяч долларов стал недоступен для покупки – по одной из версий, Tesla невыгодно продавать электрокары так дешево. Так что теперь самый доступный электрокар стоит почти 38 тысяч. Альтернатива – Model 3 Long Range за 46 990 долларов и Performance за 54 990 долларов.

С появлением Model 3 на рынке глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить бюджетный вариант Standart Range со стартовой ценой 35 тысяч долларов. Такой вариант действительно появился в продаже, но только в 2019 году и всего на несколько месяцев.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.