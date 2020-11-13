Tesla прекратила продажи «народной» версии Model 3 за $35 тыс.

Компания Tesla направила дилерам письма с запретом на продажу электрокаров Model 3 по базовой цене 35 тысяч долларов.
Об этом сообщает портал Electrek.
Речь идет о версии Model 3 Standart Range Plus 2021 модельного года со скидкой 3 тысячи долларов. До недавнего времени такой электрокар можно было приобрести только оффлайн в автосалоне, однако теперь клиентов Tesla лишили и этой возможности.
Tesla Model 3 пережила плановое обновление в октябре 2020 года. В числе внешних изменений – выдвижные дверные ручки черного цвета и чёрная окантовка окон вместо прежней хромированной. Вместе с тем расширился список базового оборудования: теперь он включает электропривод крышки багажника, а USB-разъём уступил место USB-C. Базовый заднеприводный седан с запасом хода 418 километров в США стоит 37 990 долларов, однако была предусмотрена возможность отказаться от нескольких опций, и тогда его можно было купить за 35 тысяч долларов.
Однако спустя месяц вариант за 35 тысяч долларов стал недоступен для покупки – по одной из версий, Tesla невыгодно продавать электрокары так дешево. Так что теперь самый доступный электрокар стоит почти 38 тысяч. Альтернатива – Model 3 Long Range за 46 990 долларов и Performance за 54 990 долларов.
С появлением Model 3 на рынке глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить бюджетный вариант Standart Range со стартовой ценой 35 тысяч долларов. Такой вариант действительно появился в продаже, но только в 2019 году и всего на несколько месяцев.
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