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В Украине открыли мост, который строили с 2006 года (фото)

В Украине открыли мост, который строили с 2006 года (фото)

“Буштынский мост” – долгострой с 16-летней историей. Проект нового моста разработали еще в 2004 году, работы продолжались с 2006 до 2009, когда были остановлены из-за нехватки финансирования.

Об этом пишет “Укравтодор”.

Мост расположен на км 90+227 автомобильной дороги Н-09 Мукачево –
Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов. Сооружался в составе рабочего проекта капитального усовершенствованного ремонта мостового перехода, однако в 2009-м году строительные работы были приостановлены.

Мост, который до сих пор эксплуатировался, еще в 2009 году получил статус аварийного, сейчас имеет 5 категорию. Согласно проекту, он будет демонтирован, поскольку технология его строительства – клепки – устарела, и не выдерживает тех весовых нагрузок, которые есть сейчас. Его разрушение могло привести к потере сообщения на автодороге Мукачево – Рахов – Рогатин – Львов и отрезать от областного центра остального Закарпатья Раховский и значительную часть Тячевского районов.

Общая сметная стоимость моста – 61 млн 668 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Буштынський мост – один из многих объектов в области, которые требовали капитального и срочного ремонта. Следующими мостами, ремонт которых начинает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, являются мостовые переходы в Тересве и Вышково.
По материалам Finance.UA
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