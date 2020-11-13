Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу

С конца октября количество заявок на присоединение к ГК “Нафтогаз Украины”, большинство из которых поступает через Приват24 и сайт gas.ua, выросло до 2-5 тысяч в день.
Об этом сообщается на сайте компании.
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Из-за наплыва желающих срок оформления договора с новым клиентом сейчас составляет 5-7 рабочих дней.
Но эти сроки выдерживаются только в том случае, если клиент правильно заполнил заявление на присоединение и подал полный пакет документов (а также если подача состоялась через сайт или электронную почту).
Если же клиент подал неполный пакет документов или неправильно заполнил заявку на присоединение, то специалисты компании в течение 5-7 дней сообщают о необходимости прислать необходимые документы или снова заполнить заявление.
В этом случае процесс может длиться до 21 дня. Связано это с тем, что около 40% заявок требуют доработки именно в ручном режиме.
При подаче заявки через сайт gas.ua или электронную почту нужно:
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