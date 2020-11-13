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Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу

Украинцы перебегают от газсбытов к Нафтогазу

С конца октября количество заявок на присоединение к ГК “Нафтогаз Украины”, большинство из которых поступает через Приват24 и сайт gas.ua, выросло до 2-5 тысяч в день.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Из-за наплыва желающих срок оформления договора с новым клиентом сейчас составляет 5-7 рабочих дней.

Но эти сроки выдерживаются только в том случае, если клиент правильно заполнил заявление на присоединение и подал полный пакет документов (а также если подача состоялась через сайт или электронную почту).

Если же клиент подал неполный пакет документов или неправильно заполнил заявку на присоединение, то специалисты компании в течение 5-7 дней сообщают о необходимости прислать необходимые документы или снова заполнить заявление.

В этом случае процесс может длиться до 21 дня. Связано это с тем, что около 40% заявок требуют доработки именно в ручном режиме.

При подаче заявки через сайт gas.ua или электронную почту нужно:

  • Сразу подавать копию ИНН, права собственности или распоряжения жильем, последнюю платежку за газ.
  • Если объект газоснабжения имеет нескольких собственников, то заявление на присоединение должны подписать все владельцы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях. За газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого разная цена. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа.
  • Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года: за последние три года самым стабильным с точки зрения цены на газ был 2018-й. С января по ноябрь газ для населения стоил 6,96 гривен за кубометр. Однако с 1 ноября цена выросла до 8,55 гривен.

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По материалам Finance.UA
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