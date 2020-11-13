Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий день

Во время усиления карантина многие работодатели переводят работников на работу в условиях неполного рабочего дня или недели. Такой перевод производится с согласия работника и оформляется приказом по предприятию. Об этом пишет kadrovik.

В случае несогласия работника такой перевод должен производиться с соблюдением требований части 3 статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, а именно: «Об изменении существенных условий труда — систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименовании должностей и других — работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца».

Оплата труда:

При почасовой системе оплаты труда (часовая тарифная ставка / месячный должностной оклад) оплата труда производится за фактически отработанное время. Фактически отработанное время отражается в табелях учета рабочего времени.

При сдельной системе оплаты труда — за фактически выполненную работу по сдельным расценкам, установленным на предприятии. Количество (объем) выполненной работником работы отражается в нарядах на выполнение работ.

Во всех случаях оплата производится с обязательным соблюдением минимальных государственных гарантий в оплате труда, установленных Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об оплате труда» от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР (далее — Закон № 108).

Также работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.

Справка Finance.ua:

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки отраслей, наиболее пострадавших от карантина выходного дня. Начать поддержку с их помощью планируется уже на этой неделе. Будут действовать “кредитные каникулы” для бизнеса в рамках программы “5-7-9”, признание карантина выходного дня форс-мажором.