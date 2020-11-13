Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий день

Во время усиления карантина многие работодатели переводят работников на работу в условиях неполного рабочего дня или недели. Такой перевод производится с согласия работника и оформляется приказом по предприятию. Об этом пишет kadrovik.
В случае несогласия работника такой перевод должен производиться с соблюдением требований части 3 статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, а именно: «Об изменении существенных условий труда — систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименовании должностей и других — работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца».
Оплата труда:
Во всех случаях оплата производится с обязательным соблюдением минимальных государственных гарантий в оплате труда, установленных Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «Об оплате труда» от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР (далее — Закон № 108).
Также работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.
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