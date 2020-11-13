0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

S&P прогнозирует падение доходов киевлян

S&P прогнозирует падение доходов киевлян

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Киеве. Причиной станет экономическая рецессия.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тысячи гривен с 304,6 тысячи гривен в 2019 году. Агентство ожидает роста ВВП до 323,9 тысячи гривен в 2021 году и до 349, 4 тысячи гривен в 2022 году.

Как отмечается в сообщении, ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины. S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. “Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен). Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве – 17 253 гривны.
  • Из-за коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего девять миллионов жителей страны окажутся в бедности.
  • Номинальный ВВП на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.