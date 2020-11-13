S&P прогнозирует падение доходов киевлян

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Киеве. Причиной станет экономическая рецессия.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тысячи гривен с 304,6 тысячи гривен в 2019 году. Агентство ожидает роста ВВП до 323,9 тысячи гривен в 2021 году и до 349, 4 тысячи гривен в 2022 году.
Как отмечается в сообщении, ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины. S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.
Как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. “Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны”, – говорится в сообщении.
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