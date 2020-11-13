S&P прогнозирует падение доходов киевлян

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Киеве. Причиной станет экономическая рецессия.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тысячи гривен с 304,6 тысячи гривен в 2019 году. Агентство ожидает роста ВВП до 323,9 тысячи гривен в 2021 году и до 349, 4 тысячи гривен в 2022 году.

Как отмечается в сообщении, ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины. S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Реклама

Как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. “Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен). Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве – 17 253 гривны.

Из-за коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего девять миллионов жителей страны окажутся в бедности.

Номинальный ВВП на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.