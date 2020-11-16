Суд: если на фотоснимке с TruCAM не зафиксировано лицо водителя, штраф вне закона

Суд на основании заключения об отсутствии на фотоснимках лица водителя отменил штраф полиции.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Пример. Работники полиции остановили водителя за превышение скорости. Выйдя из автомобиля, водитель попросил ознакомиться с доказательствами нарушения.

После ознакомления водитель сообщил, что доказательства являются недопустимыми, поскольку на фото не видно, кто именно управлял автомобилем.

Работники полиции не учли указанные аргументы и составили в отношении водителя постановление о привлечении к административной ответственности.

Водитель обжаловал штраф в суде. В качестве доказательства факта превышения скорости, полиция предоставила в суд фото с прибора измерения скорости TruCAM, на котором зафиксирован автомобиль во время движения.

Рассматривая материалы дела, местный и апелляционный суды сделали вывод, что «на фотоснимке из прибора TruCAM не зафиксировано лицо, которое находится за рулем этого автомобиля» (дело №234/8827/20).

На основании данного заключения об отсутствии на фотоснимках лица водителя суды отменили штраф полиции.

При этом, напоминаем о соблюдении водителями скоростного режима, поскольку нарушение этих ограничений может привести к негативным последствиям.

Справка Finance.ua: