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Johnson&Johnson начала 3-й этап испытания вакцины

Johnson&Johnson начала 3-й этап испытания вакцины

Клинические испытания экспериментальной двухдозной вакцины от коронавируса на 3-м этапе исследования препарата начала американская компания Johnson&Johnson.

Испытания начались в Великобритании, передает Reuters.

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6 тыс. британских добровольцев сначала введут первую дозу экспериментальной вакцины или же плацебо, а следующую 2-ю дозу – через 57 дней.

Разработчики планируют оценить потенциальную эффективность продолжительности защиты от введения 2-й дозы препарата.

Компания J&J использует технологию AdVac, которую ранее применяли для изготовления вакцины от вируса, вызывающего лихорадку Эбола.

По материалам Газета по-Украински
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