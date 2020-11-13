Саудовская Аравия потеряла $27 млрд из-за нефтяного кризиса

Из-за нефтяного кризиса в 2020 году Саудовская Аравия потеряла 100 миллиардов риалов – более 27 миллиардов долларов.
Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман.
По его словам, доходы страны ожидались на уровне 833 миллиарда риалов, причем на нефть пришлось бы 513 миллиардов. Таким образом, бюджет потерял 12%.
Последних нефтяных доходов (410 миллиардов реалов) стране не хватает даже для того, чтобы выплатить зарплату госслужащим, на которую нужно 504 миллиарда. Из-за этого, указал ибн Салман, Королевство увеличило доходы, не связанные с добычей нефти, до 360 миллиардов риалов (96 миллиардов долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут измениться цены на бензинВчера, 06:18 - 4674 12
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 1300 9
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2021 5
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 383 4
Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществомВчера, 14:16 - 548 3
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 5475
Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизниВчера, 11:32 - 4054
Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делатьВчера, 09:00 - 2762
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2680 1
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2021 5
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 226
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2247 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 667
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1331
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1915 10