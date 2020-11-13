Саудовская Аравия потеряла $27 млрд из-за нефтяного кризиса

Из-за нефтяного кризиса в 2020 году Саудовская Аравия потеряла 100 миллиардов риалов – более 27 миллиардов долларов.

Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман.

По его словам, доходы страны ожидались на уровне 833 миллиарда риалов, причем на нефть пришлось бы 513 миллиардов. Таким образом, бюджет потерял 12%.

Последних нефтяных доходов (410 миллиардов реалов) стране не хватает даже для того, чтобы выплатить зарплату госслужащим, на которую нужно 504 миллиарда. Из-за этого, указал ибн Салман, Королевство увеличило доходы, не связанные с добычей нефти, до 360 миллиардов риалов (96 миллиардов долларов).