Снять жилье на Новый год и не попасть на деньги: как проверить арендодателя дистанционно

Новогодние мошенники уже взялись за дело. Охотятся на тех, кто хочет забронировать жилье на праздники. Какая схема популярнее всего и как ее обойти.
Пример. Компания друзей решила встретить Новый год в Карпатах. В Сети нашли усадьбу, которая привлекала низкой стоимостью – владелец предлагал сауну, бассейн, баню, большую гостиную и пару спален. И все это за 2,5 тысячи гривен в сутки. Один из друзей позвонил владельцу. Тот перед осмотром попросил перевести небольшую сумму, а дальше каждую неделю переносил дату визита. Это насторожило, поэтому друзья позвонили в соседний отель и спросили, действительно ли рядом сдают дом в аренду. И ответ их не обрадовал.
“Они говорят: “Ой, ребята, вы сегодня не первые, и вы сегодня не последние. Часто звонят такие, как вы. Извините, но вы попали на аферу”, – рассказывает житель Львова Александр Халацкий.
Мнение специалиста. Специалист по недвижимости говорит, что такие мошеннические схемы проворачивают каждую осень. Мошенники берут фотографии домов из всех уголков мира, создают с ними объявления, указывают низкую цену и ждут клиентов. Поэтому эксперты настаивают на личном визите к арендодателю. Если невозможно посмотреть дом лично, эксперт советует звонить владельцу по видеосвязи и просить показать фасад и комнаты.
“Я попросила бы Viber-конференцию, чтобы увидеть, что фотография в Viber от этого человека. Я бы попросила хотя бы черно-белую копию паспорта”, – говорит Ксения Жук, эксперт по недвижимости.
А еще специалисты рекомендуют: чтобы уменьшить вероятность обмана, лучше искать предложения на проверенных туристических сайтах.
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