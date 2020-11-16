7 ошибочных причин для увольнения

Работникам советуют не спешить с решением об увольнении. Стоит проанализировать, есть ли существенные причины для поиска другого места.
Об этом пишет work.ua.
Не нужно увольняться, если:
Руководитель поручил вам выполнение важного проекта. Вы работаете сверхурочно, находитесь в постоянном стрессе и не чувствуете отдачи или поощрения.
“Если слишком тяжело, поговорите с руководителем, узнайте, может ли он оказать помощь или предоставить другие ресурсы, чтобы уменьшить нагрузку”, – советуют авторы публикации.
Давать обратную связь сотрудникам по их работе – одна из функций руководителя. В конструктивных замечаниях, которые не нарушают личных границ, нет ничего плохого.
“Сначала посмотрите на коллег, которых повысили, и увидите у них те черты, которых вам не хватает. Вспомните, давали ли вы руководству знать о своих достижениях: подавали отчет личной эффективности, встречались, чтобы показать свои результаты и успехи. Чтобы вас заметило руководство, о себе нужно напоминать цифрами и фактами”, – говорят эксперты.
“Если есть идея, прописан план, как развивать бизнес, то вам следует уволиться и попробовать. Но следует помнить, что собственное дело требует еще большей концентрации, ответственности, чем работа на кого-то.
Вместо того чтобы думать о поиске новой работы только потому, что вам скучно на нынешней, можно попросить коллег и руководство о дополнительных задачах. Так вы больше не будете скучать, получите новые задачи и статус активного сотрудника.
“Если вы действительно обеспокоены вашим положением в коллективе, попросите своего руководителя о честном отзыве. Нет нужды принимать превентивные меры без предварительного обсуждения других возможных вариантов”, – говорят специалисты.
Синдром самозванца – это когда человеку кажется, что он не заслуживает успеха, его навыки и опыт недотягивают до должности, которую он занимает.
Что делать в таком случае. Если вы считаете, что не в состоянии выполнять работу, сообщите об этом руководство и выясните, как нужно действовать дальше. Однако вы должны честно взглянуть на свои способности и знания. Вы многого достигли. Если считаете, что для лучшего выполнения работы требуется дополнительное образование, узнайте, может ли компания оплатить мастер-класс, семинар, вебинар.
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