Самые популярные региональные рынки б/у машин

В октябре зарегистрировано 80,9 тыс б/у авто. К примеру в июле было 93,5 ед. и сентябре 82,5 ед. Предпочтения автолюбителей разнятся в зависимости от региона.
Об этом сообщает Auto.ria.
Лидеры. Так, Dacia Logan и Subaru Forester пользовались популярностью в шести областях Украины.
Рейтинг популярных авто с привязкой к территории:
Напомним, водителям хотят на законодательном уровне ввести обязанность смены шин с летней на зимнюю.
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