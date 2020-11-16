Самые популярные региональные рынки б/у машин

В октябре зарегистрировано 80,9 тыс б/у авто. К примеру в июле было 93,5 ед. и сентябре 82,5 ед. Предпочтения автолюбителей разнятся в зависимости от региона.

Об этом сообщает Auto.ria.

Лидеры. Так, Dacia Logan и Subaru Forester пользовались популярностью в шести областях Украины.

Рейтинг популярных авто с привязкой к территории:

Dacia Logan – Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Волынская, Полтавская;

Subaru Forester – Киевская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая;

Dacia Sandero – Тернопольская, Львовская, Сумская, Ровенская, Кировоградская;

Москвич/АЗЛК 2141 – Запорожская, Николаевская;

Jeep Grand Cherokee – Ивано-Франковская, Закарпатская;

Opel Vectra B – Житомирская.

Напомним, водителям хотят на законодательном уровне ввести обязанность смены шин с летней на зимнюю.

Справка Finance.ua

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Соответствующее решение было принято в среду, 11 ноября. В ПДД были внесены следующие изменения: разрешается движение велосипедистов по полосе движения для маршрутных транспортных средств; вводится обязательное использование светоотражающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.

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