Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательную сезонную смену шин

Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязанность смены шин с летней на зимнюю.
Об этом на своей странице в FACEBOOK заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
“Большинство водителей осознают важность сезонной замены шин. Поэтому, когда на улице холодает, у них нет хлопот на дороге. Зато у игнорирующих эту необходимость больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда удаются так, как хотелось бы. Особенно, когда снег и гололед”, – пишет Билошицкий.
Факторы, подтверждающие необходимость сезонной смены шин:
По его словам, до сих пор в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин.
“Существуют требования только по их качеству. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Карта наглядно это демонстрирует. Но сравните украинские зимы и итальянские, испанские или французские. Наш климат существенно отличается и зимой обычно температуры значительно ниже. Нам следует перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП”, – объясняет заместитель председателя Департамента патрульной полиции.
Карта: facebook.com/Bilosh
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