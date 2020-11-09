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Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательную сезонную смену шин

Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательную сезонную смену шин

Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязанность смены шин с летней на зимнюю.

Об этом на своей странице в FACEBOOK заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Большинство водителей осознают важность сезонной замены шин. Поэтому, когда на улице холодает, у них нет хлопот на дороге. Зато у игнорирующих эту необходимость больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда удаются так, как хотелось бы. Особенно, когда снег и гололед”, – пишет Билошицкий.

Факторы, подтверждающие необходимость сезонной смены шин:

  • у зимней резины гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях;
  • при температурах ниже +7 °С летняя резина «дубеет» и теряет свои свойства, а от этого – меньше управляемость, больше тормозной путь;
  • зимняя резина безопаснее.

По его словам, до сих пор в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин.

“Существуют требования только по их качеству. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Карта наглядно это демонстрирует. Но сравните украинские зимы и итальянские, испанские или французские. Наш климат существенно отличается и зимой обычно температуры значительно ниже. Нам следует перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП”, – объясняет заместитель председателя Департамента патрульной полиции.


Карта: facebook.com/Bilosh

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По материалам Finance.UA
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