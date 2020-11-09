В Фонде госимущества рассказали о доходах за 2020 год

От малой приватизации в государственный бюджет уже поступило почти 2 млрд гривен, планируют — еще 400 миллионов.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
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“Представители Фонда госимущества сообщили, что от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. К концу 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.
В ФГИУ отметили, что изменили подход к процессу приватизации, что увеличило количество участников наполовину. Благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении не только предприятий, но и другого государственного имущества.
Кроме того, представители Фонда доложили о финансовом состоянии предприятий, находящихся в управлении фонда, и о проблемных вопросах, которые возникают в процессе приватизации.
В Кабмине также заявили, что Премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.
По результатам совещания Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о возобновлении проведения аукционов для крупной приватизации.
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