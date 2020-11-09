В Фонде госимущества рассказали о доходах за 2020 год

От малой приватизации в государственный бюджет уже поступило почти 2 млрд гривен, планируют — еще 400 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Читайте также: Бюджет-2019 не получил 150 млн грн от приватизации даже после урезания плана

“Представители Фонда госимущества сообщили, что от малой приватизации в этом году в госбюджет поступило 1,9 млрд грн. К концу 2020 года эта сумма увеличится до 2,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В ФГИУ отметили, что изменили подход к процессу приватизации, что увеличило количество участников наполовину. Благодаря эффективной работе сайта участники аукционов могут принять участие в приобретении не только предприятий, но и другого государственного имущества.

Кроме того, представители Фонда доложили о финансовом состоянии предприятий, находящихся в управлении фонда, и о проблемных вопросах, которые возникают в процессе приватизации.

В Кабмине также заявили, что Премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Государственной налоговой службой отработать с Фондом госимущества реструктуризацию налоговых долгов предприятий, что позволит повысить эффективность приватизации.

По результатам совещания Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно в ближайшее время подготовить законопроект о возобновлении проведения аукционов для крупной приватизации.