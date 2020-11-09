0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Кредитование под залог имущества: преимущества и риски

Кредитование под залог имущества: преимущества и риски

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться: по результатам мониторинга 26 украинских банков в течение третьего квартала вклады в гривне подешевели на 1,41-2,12 п.п, валютные – на 0,04-0,42 п.п.

Об этом рассказал Глава Наблюдательного совета и управляющий партнер Royal Standard Group Андрей Чумачев на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг”.

“Сейчас люди много и часто ищут способы, как сохранить свои денежные средства, но при этом получать более высокую доходность. Первая вещь, которую нужно понимать про залоговые кредиты — это не те инвестиции, в рамках которых вы получите сверхвысокий уровень доходности, если сравнивать с доходностью в более рисковом бизнесе”, – рассказал эксперт.

Читайте также: Банки сохранили высокие кредитные ставки для населения

По словам Чумачева, реальный уровень доходности, который можно получать на пике в кредитовании под залог авто и недвижимости – 20-30%. Сравнительно с депозитами, это значительно больше (8%).

Эксперт заявил, что в рамках данных процентных ставок, у них есть несколько преимуществ: небанковские финучреждения работают более быстро и оперативно, а также они не ограничиваются таким большим количеством требований, поскольку не несут риск кредитора, как банковские учреждения, по отношению к своему регулятору — НБУ.

Ключевые риски залогового кредитования:

  • снижение цены золота, которое ведет к высокой наполняемости;
  • неспособность человека платить по кредиту;
  • возможность выдачи денег мошеннику.

Как бороться с этими рисками:

  • возможность мирной продажи залога;
  • рабочая практика досудебного взыскания;
  • комплексная проверка заемщика и залога;
  • низкие наполнения и ликвидный залог.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.