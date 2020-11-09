Кредитование под залог имущества: преимущества и риски

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться: по результатам мониторинга 26 украинских банков в течение третьего квартала вклады в гривне подешевели на 1,41-2,12 п.п, валютные – на 0,04-0,42 п.п.
Об этом рассказал Глава Наблюдательного совета и управляющий партнер Royal Standard Group Андрей Чумачев на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг”.
“Сейчас люди много и часто ищут способы, как сохранить свои денежные средства, но при этом получать более высокую доходность. Первая вещь, которую нужно понимать про залоговые кредиты — это не те инвестиции, в рамках которых вы получите сверхвысокий уровень доходности, если сравнивать с доходностью в более рисковом бизнесе”, – рассказал эксперт.
Читайте также: Банки сохранили высокие кредитные ставки для населения
По словам Чумачева, реальный уровень доходности, который можно получать на пике в кредитовании под залог авто и недвижимости – 20-30%. Сравнительно с депозитами, это значительно больше (8%).
Эксперт заявил, что в рамках данных процентных ставок, у них есть несколько преимуществ: небанковские финучреждения работают более быстро и оперативно, а также они не ограничиваются таким большим количеством требований, поскольку не несут риск кредитора, как банковские учреждения, по отношению к своему регулятору — НБУ.
Ключевые риски залогового кредитования:
Как бороться с этими рисками:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - ШмыгальВчера, 09:36 - 1186 20
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3653 14
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1307 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1754 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Позавчера, 22:00 - 5393 5
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 4084
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3653 14
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2199 1
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1754 6
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостатокВчера, 13:31 - 1552 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 184
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 641
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1199 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 552
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 894 2