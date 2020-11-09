Кредитование под залог имущества: преимущества и риски

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться: по результатам мониторинга 26 украинских банков в течение третьего квартала вклады в гривне подешевели на 1,41-2,12 п.п, валютные – на 0,04-0,42 п.п.

Об этом рассказал Глава Наблюдательного совета и управляющий партнер Royal Standard Group Андрей Чумачев на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг”.

“Сейчас люди много и часто ищут способы, как сохранить свои денежные средства, но при этом получать более высокую доходность. Первая вещь, которую нужно понимать про залоговые кредиты — это не те инвестиции, в рамках которых вы получите сверхвысокий уровень доходности, если сравнивать с доходностью в более рисковом бизнесе”, – рассказал эксперт.

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По словам Чумачева, реальный уровень доходности, который можно получать на пике в кредитовании под залог авто и недвижимости – 20-30%. Сравнительно с депозитами, это значительно больше (8%).

Эксперт заявил, что в рамках данных процентных ставок, у них есть несколько преимуществ: небанковские финучреждения работают более быстро и оперативно, а также они не ограничиваются таким большим количеством требований, поскольку не несут риск кредитора, как банковские учреждения, по отношению к своему регулятору — НБУ.

Ключевые риски залогового кредитования:

снижение цены золота, которое ведет к высокой наполняемости;

неспособность человека платить по кредиту;

возможность выдачи денег мошеннику.

Как бороться с этими рисками:

возможность мирной продажи залога;

рабочая практика досудебного взыскания;

комплексная проверка заемщика и залога;