Банки сохранили высокие кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п. п. до 7,5% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре снизились с 8,9% до 8,8% годовых, по валютным не изменились – 5,2%.
Кредитный портфель банков за месяц сократился на 2,3% до 959 млрд грн, в т. ч. населения упал на 6,5% до 202 млрд грн, предприятий – на 1,2% до 751 млрд грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"Вчера, 06:00 - 3321 18
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1680 13
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2292 8
КСУ открыл производство по делу о штрафе ЗеленскогоВчера, 10:33 - 1082 8
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 745 5
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2292 8
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 2007
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1680 13
В BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Вчера, 14:30 - 1567
Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖКВчера, 15:43 - 1515 1
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 352
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1043 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 470
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 830 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1435 2