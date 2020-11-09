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Банки сохранили высокие кредитные ставки для населения

Банки сохранили высокие кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п. п. до 7,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре снизились с 8,9% до 8,8% годовых, по валютным не изменились – 5,2%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 2,3% до 959 млрд грн, в т. ч. населения упал на 6,5% до 202 млрд грн, предприятий – на 1,2% до 751 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Портфель гривневых кредитов банков населению за сентябрь 2020 года уменьшился на 1,3% – до 173,47 млрд грн, несмотря на готовность банков кредитовать население под более низкий процент, чем месяцем ранее.
  • Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07% по сравнению с июлем, до 48,05%.
  • Кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков. К таким предложениям украинцам следует относиться осторожно, поскольку долг может вырасти в несколько раз.

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По материалам Finance.UA
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