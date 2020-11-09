Аваков предлагает расширить основания для применения электрошокеров (видео)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал внесение изменений в Закон Украины “О Национальной полиции”. Такое предложение 11 ноября поддержал на своем заседании Кабинет министров. Документ направлен на рассмотрение Верховной Рады.

В ст.45 предлагается добавить пункт, который позволит более широкое использование полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

“В большинстве стран мира в качестве альтернативы применению огнестрельного оружия подразделения полиции применяют электрошокеры как средство сдерживания агрессии. В течение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовывали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности Великобритании. На сегодняшний день мы получили первую партию современных электрошокеров”, – пояснил Арсен Аваков. В России использование электрошокеров полицией официально было разрешено с конца прошлого года.

По словам Авакова, применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия – это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, причинив ему меньше вреда по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием.

Основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия при задержании лица:

которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое сопротивление полицейскому,

совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться,

оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи,

вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Национальная полиция Украина закупила и начала освоение первой партии из 200 единиц специальных средств Taser X2. (видео МВД)

В действующей редакции пункта 6 части третьей статьи 45 “Закона о Нацполиции” электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью гражданского лица или полицейского.

Справка Finance.ua:

Напомним, еще в начале сентября глава МВД Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID -19 во время карантина.