Аваков предлагает расширить основания для применения электрошокеров (видео)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал внесение изменений в Закон Украины “О Национальной полиции”. Такое предложение 11 ноября поддержал на своем заседании Кабинет министров. Документ направлен на рассмотрение Верховной Рады.
В ст.45 предлагается добавить пункт, который позволит более широкое использование полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.
“В большинстве стран мира в качестве альтернативы применению огнестрельного оружия подразделения полиции применяют электрошокеры как средство сдерживания агрессии. В течение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовывали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности Великобритании. На сегодняшний день мы получили первую партию современных электрошокеров”, – пояснил Арсен Аваков. В России использование электрошокеров полицией официально было разрешено с конца прошлого года.
По словам Авакова, применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия – это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, причинив ему меньше вреда по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием.
Основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия при задержании лица:
Национальная полиция Украина закупила и начала освоение первой партии из 200 единиц специальных средств Taser X2. (видео МВД)
В действующей редакции пункта 6 части третьей статьи 45 “Закона о Нацполиции” электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью гражданского лица или полицейского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль6 ч. назад - 686 17
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 3189 9
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 1226 8
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"3 ч. назад - 1806 4
Почему тотальный карантин в Украине могут ввести неожиданно – мнение врачаПозавчера, 19:40 - 1852 3
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 3694 1
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 3189 9
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"3 ч. назад - 1806 4
Ощадбанк снизил ставки по ипотекеВчера, 19:00 - 1523
В октябре снизились цены на столичную недвижимостьВчера, 20:03 - 1274
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)4 ч. назад - 76
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 507
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1122 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 515
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 864 2