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НБУ ужесточит требования к корпоративному управлению в банках

НБУ ужесточит требования к корпоративному управлению в банках

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4367 о внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Цель законопроект:

  • совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

«Принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского союза и внедрению лучших мировых практик функционирования банков. Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом», – отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Законопроект вводит новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе касающиеся их коллективной пригодности.

Также вводятся современные международные наблюдательные инструменты:

  • право регулятора требовать изменения персонального состава совета и/или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка;
  • право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Кроме того, законопроект уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.

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По материалам Finance.UA
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