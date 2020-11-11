Более девяти миллионов украинцев станут бедными из-за Соvid-19 - ООН

Из-за коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего девять миллионов жителей страны окажутся в бедности.

Об этом сообщает пресс-служба ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

С начала пандемии уже более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы. В то же время, в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

Отмечается, что на Донбассе – в регионах, пострадавших в результате военного конфликта, социально-экономические последствия будут просто катастрофическими.

“На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года”, – говорится в сообщении.

По данным ООН, задолженность домохозяйств выросла до 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.

Справка Finance.ua:

Номинальный ВВП на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

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