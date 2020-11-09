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У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток

У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток

Чтобы вакцина хранилась и действовала, ее необходимо держать в камерах с ультранизкими температурами от -70 ° C.

Вынимать препарат из холодной среды можно максимум четыре раза. Ни домашние, ни производственные морозильные камеры не могут обеспечить такую температуру. В таком случае самая большая проблема возникает в бедных странах.

Они не имеют возможности приобрести мощности для хранения вакцины и обеспечить правильную транспортировку.

Компания Pfizer уже обдумывает варианты доставки вакцины к местам назначения. По их словам, препарат будет распространяться из центров компании в США, Германии и Бельгии. Перевозить его планируют наземным и воздушным транспортом в клиники и больницы, где вакцину будут вводить людям.

Кроме того, компания Pfizer разработала специальную транспортную коробку небольшого размера, которая может обеспечить вакцине необходимую температуру.

В одну емкость помещается до 5 тыс. доз, которые могут без проблем храниться в течение 10 дней. Однако, одна такая коробка дорого стоит. Некоторые страны не смогут выделить такое большое количество средств.

Справка Finance.ua:

  • Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.
По материалам Комментарии
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