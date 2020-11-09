0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 195 0

В Украине обновили правила авиаперевозок

В Украине обновили правила авиаперевозок

Госавиаслужба объявила о вступлении в силу обновленных правил перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом. Изменения начали действовать с 3 ноября 2020 года.

Об этом пишет avianews.com.

“В основном изменения направлены на расширение прав авиакомпаний, однако в некоторых случаях могут помочь и пассажирам”, – говорится в сообщении.

Регистрация и посадка на рейс:

  • для авиакомпаний сняли ограничение на установление времени окончания регистрации и посадки. Это теперь полностью регулируется их внутренними правилами. Раньше регистрацию можно было закрыть за 45 минут до вылета, посадку — за 15 минут до вылета;
  • при регистрации на рейс можно использовать документы в электронном виде. Таким образом, в законодательстве теперь разрешено использование приложения «Дія».

Ручная кладь:

  • авиакомпании освободили от необходимости прикреплять бирку «в кабину», «ручная кладь», «Approved Cabin Baggage», которая размещалась на предметах, перевозимых в салоне самолета;
  • из правил убрали обязательное для авиакомпаний требование перевозить бесплатно в салоне самолета женские или мужские сумки, папку для бумаг, верхнюю одежду, жакет, зонт или трость, печатные издания для чтения в полете;
  • условия перевозки ручной клади теперь полностью регулируются авиакомпаниями. Исключение сделали для детского питания, детской дорожной люльки для младенцев до 1 года, детской коляски, костылей, инвалидной коляски, которые по-прежнему в списке разрешенных к перевозке сверх нормы.

Перевозка животных:

  • Госавиаслужба убрала ограничение, согласно которому в салоне самолета могли перевозиться небольшие животные весом до 8 кг с учетом переноски. Теперь разрешенный вес регулирует авиакомпания. По факту данный пункт легализует текущее положение вещей, когда ряд авиакомпаний допускают в салон более тяжелых питомцев.

Бесплатное перебронирование при потере стыковки:

  • предыдущая версия правил предусматривала возможность бесплатного перебронирования билета при срыве стыковки, даже если перевозка оформлена разными бронированиями;
  • теперь этот пункт исключен из правил. Однако де-факто большинство авиакомпаний обеспечивали гарантию стыковки только при оформлении перевозки единым билетом.

Отмена рейса:

  • Госавиаслужба приравняла задержку рейса более чем на 48 часов к его отмене;
  • при этом теперь отменой не считается изменение аэродрома вылета или прилета в границах одной административно-территориальной единицы;
  • рейс также считается выполненным в случае передачи его исполнения другому авиаперевозчику, который обеспечивает перевозку всех пассажиров переданного рейса специально организованным рейсом.

Лимит компенсации:

  • Госавиаслужба подняла лимит компенсации при задержке рейса с 4694 до 5346 специальных прав заимствований (около $7,6 тыс.). В случае утери или повреждения багажа этот лимит увеличен с 1131 до 1288 специальных прав заимствований (около $1,8 тыс.);
  • однако для пассажиров получить максимальную компенсацию практически нереально. Для этого необходимо предъявить документальные подтверждения понесенных потерь. Например, если из багажа пропал ноутбук, или техника была повреждена, необходимо предъявить чек на покупку. При этом авиаперевозчик может выплатить компенсацию с учетом амортизации;
  • некоторые украинские авиакомпании могут выплачивать компенсации из расчета $20 за 1 кг багажа вне зависимости от стоимости вещей.

Использование посредников:

  • новыми правилами Госавиаслужба усложнила работу посредников, которые помогают пассажирам в получении компенсаций от авиакомпаний;
  • теперь на запрос уполномоченного органа по вопросам гражданской авиации такие посредники должны предъявлять оригинал документов, которые подтверждают полномочия, в том числе копию удостоверения личности пассажира.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.