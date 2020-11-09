В Украине обновили правила авиаперевозок

Госавиаслужба объявила о вступлении в силу обновленных правил перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом. Изменения начали действовать с 3 ноября 2020 года.
Об этом пишет avianews.com.
“В основном изменения направлены на расширение прав авиакомпаний, однако в некоторых случаях могут помочь и пассажирам”, – говорится в сообщении.
Регистрация и посадка на рейс:
Ручная кладь:
Перевозка животных:
Бесплатное перебронирование при потере стыковки:
Отмена рейса:
Лимит компенсации:
Использование посредников:
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