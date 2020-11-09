Расходы на импорт нефтепродуктов снизились с начала года на 37%, - Гостаможслужба

Украина в январе-октябре 2020 года импортировала нефтепродукты (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее) на сумму $2,77 млрд, что на 36,8% меньше, чем в январе-октябре 2019 года ($4,39 млрд).

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов составил 6,46 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6,95 млн т).

В том числе из РФ импортировано топлива на $1,1 млрд (доля – 36,43%), Беларуси – на $963,38 млн (34,75%), Литвы – на $332,12 млн (11,98%), других стран – на $467,08 млн (16,85%).

Кроме того, Украина экспортировала 271 970 (-43,3% к январю-октябрю 2019 года) нефтепродуктов на общую сумму $113,44 млн (-51,5%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $21,28 млн, Венгрии – $10,32 млн, Греции – $9,94 млн, других стран – $71,91 млн.