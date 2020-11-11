ТОП-10 городов мира по объему инвестиций в недвижимость (инфографика)

Первое место по объему инвестиций в сектор коммерческой недвижимости в 1 половине 2020 года занял город Токио в Японии, где объем сделок по прямому инвестированию в коммерческую недвижимость размером более $5 млн составил $15 млрд.

ТОП-10 городов мира по объему инвестиций в коммерческую недвижимость:

Токио: $159 млрд;

Нью-Йорк: $10,9 млрд;

Париж: $8,3 млрд;

Лос-Анджелес: $7,1 млрд;

Шанхай: $5,9 млрд;

Лондон: $5,7 млрд;

Чикаго: $3,9 млрд;

Франкфурт: $2,5 млрд;

Сингапур: $2,1 млрд;

Сидней: $1,8 млрд.

На фоне повсеместных локдаунов во втором квартале 2020 года прямые инвестиции в мировую коммерческую недвижимость упали на 55% до $107 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало следствием снижения объемов инвестиций в первом полугодии на 29%.

Постоянные ограничения поездок привели к тому, что рынки с большим объемом внутреннего капитала и более высокой прозрачностью оказались более устойчивыми. По мере сохранения неопределенности инвесторы применяют защитные стратегии, диверсифицируют портфели и обращают внимание на критически важные с точки зрения операционной деятельности секторы, такие как промышленная недвижимость, многоквартирные жилые комплексы, дата-центры и другие альтернативные активы.

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Мировые долговые рынки недвижимости стабилизировались во втором квартале 2020 на фоне рекордно низких процентных ставок по всему миру и государственному вмешательству в кредитные рынки.

Неопределенность вокруг пандемии повлияла на фандрайзинг среди фондов недвижимости, так

совокупный объем привлеченных средств в первом полугодии 2020 года снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.