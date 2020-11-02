Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жилья

С начала осени в Украине традиционно активизируется покупка и продажа жилой недвижимости, ведь для многих людей именно с осени определяется начало года, который они решают провести в новой квартире.
Об этом пишет заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.
“Сложно выбрать действительно хорошее жилье среди всего многообразия предложений, имеющегося на рынке. Поэтому подготовил краткую справку, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать не просто жилье, а комфортное жилье со всеми удобствами”, – пишет Таций.
На что стоит обращать внимание:
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“Главное правило при выборе жилья – чтобы ваше пребывание в нем было комфортным. Поэтому в первую очередь руководствуйтесь собственными предпочтениями и потребностями”, – подытожил чиновник.
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