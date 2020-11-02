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Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жилья

Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жилья

С начала осени в Украине традиционно активизируется покупка и продажа жилой недвижимости, ведь для многих людей именно с осени определяется начало года, который они решают провести в новой квартире.

Об этом пишет заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

“Сложно выбрать действительно хорошее жилье среди всего многообразия предложений, имеющегося на рынке. Поэтому подготовил краткую справку, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать не просто жилье, а комфортное жилье со всеми удобствами”, – пишет Таций.

На что стоит обращать внимание:

  • инфраструктура внутри комплекса. Возле вашего дома должен быть набор необходимых функций социального обеспечения. Узнайте, есть ли рядом школа, детсад, поликлиника с возможностью их посещения. Если этого нет, то скорее всего вам придется тратить много жизненного времени и сил, чтобы в пробках добираться до этих заведений;
  • придомовая территория. Лучше всего, когда на одного жителя обеспечивается 6,8 м территории у дома. Если меньше, то вряд ли у ваших детей будет достаточно места, чтобы погулять;

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  • среда. «Не ведитесь» на низкие цены на недвижимость, а сразу проверьте, какие объекты находятся рядом с вашим домом. Киев и так регулярно возглавляет рейтинги городов мира с самым грязным воздухом. Готовы ли вы жить на территории, где постоянно ощущается запах от работы предприятий?
  • наличие паркомест. Сегодня в Украине уровень автомобилизации составляет примерно 232 машины на 1000 человек. В Киеве этот показатель намного выше. Из-за отсутствия достаточного количества парковок большое количество автомобилей блокирует проезды, способствуя образованию пробок;
  • качество материалов, из которых построен дом. Ваши безопасность и комфорт очень зависят от этого фактора. Поэтому, покупая жилье, обратите внимание на утепление фасада, системы кондиционирования, окна, внутреннюю отделку и тому подобное. Если вы не очень внимательно проверили качество материалов, вполне вероятно, что после покупки квартиры вам придется тратить деньги еще и на ремонт.

“Главное правило при выборе жилья – чтобы ваше пребывание в нем было комфортным. Поэтому в первую очередь руководствуйтесь собственными предпочтениями и потребностями”, – подытожил чиновник.

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По материалам Finance.UA
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