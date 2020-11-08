Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ

На выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 года было потрачено около 2,5 млн грн, а средний размер вознаграждения судьи КС составляет 254 тыс. грн на месяц.
Об этом информирует пресс-служба КСУ.
«За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины – 254 тысячи гривен в месяц», – говорится в сообщении.
Читайте также: Сколько получают украинские нардепы
Уточняется, что в государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено финансирование Конституционного Суда в размере 314,5 млн грн, но нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.
В судебном учреждении объясняют, что расходы Конституционного Суда – это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине.
В то же время, комментируя информацию о том, что якобы судья КСУ стоит для нашего государства более 21 млн грн, а судья имеет зарплату в 400 тыс. грн, большой штат помощников – более 20 человек на каждого судью, а также внушительный автопарк, в КСУ отметили, что согласно статье 30 Закона «О КСУ», судья КС имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы.
“Иное не предусмотрено, так как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль», – проинформировали в судебном учреждении.
В суде отметили, что несмотря на все попытки дискредитировать КС и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда.
В частности, как уточняется, 10 ноября 2020 года было опубликовано исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года, в котором украинцы дали оценку работы органов госвласти.
Отмечается, что данные опроса свидетельствуют, что доверие к КСУ выше, чем к другим государственным институтам, в том числе и НАПК.
“В очередной раз подчеркиваем, Конституционный Суд Украины – за борьбу с коррупцией, за создание демократической правовой страны. Вместе с тем, это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины», – уточняется в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1669 13
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"6 ч. назад - 1691 11
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 802 7
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского2 ч. назад - 315 5
Кассовые аппараты: сколько украинцев считают расширение фискализации ущемлением малого бизнеса (опрос)Вчера, 17:02 - 812 3
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"6 ч. назад - 1691 11
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1669 13
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1541 3
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 1435
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1330 1
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)35 мин. назад - 22
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 924 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 414
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 783 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1318 2