Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ

На выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 года было потрачено около 2,5 млн грн, а средний размер вознаграждения судьи КС составляет 254 тыс. грн на месяц.

Об этом информирует пресс-служба КСУ.

«За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины – 254 тысячи гривен в месяц», – говорится в сообщении.

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Уточняется, что в государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено финансирование Конституционного Суда в размере 314,5 млн грн, но нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

В судебном учреждении объясняют, что расходы Конституционного Суда – это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине.

В то же время, комментируя информацию о том, что якобы судья КСУ стоит для нашего государства более 21 млн грн, а судья имеет зарплату в 400 тыс. грн, большой штат помощников – более 20 человек на каждого судью, а также внушительный автопарк, в КСУ отметили, что согласно статье 30 Закона «О КСУ», судья КС имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы.

“Иное не предусмотрено, так как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль», – проинформировали в судебном учреждении.

В суде отметили, что несмотря на все попытки дискредитировать КС и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда.

В частности, как уточняется, 10 ноября 2020 года было опубликовано исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года, в котором украинцы дали оценку работы органов госвласти.

Отмечается, что данные опроса свидетельствуют, что доверие к КСУ выше, чем к другим государственным институтам, в том числе и НАПК.

“В очередной раз подчеркиваем, Конституционный Суд Украины – за борьбу с коррупцией, за создание демократической правовой страны. Вместе с тем, это должно происходить только в рамках Основного Закона Украины», – уточняется в сообщении.