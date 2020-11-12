Шопинг в черную пятницу: секреты выгодной покупки

Известная на весь мир черная пятница в этом году приходится на 27 ноября. Традиционно в Украине распродажи начнутся примерно на неделю раньше этой даты и продлятся до 29-30 ноября.

Несмотря на то, что из-за пандемии шопинг, скорее всего, будет проходить онлайн, вероятность совершить необдуманные и неудачные покупки остается достаточно высокой.

Как не потеряться в онлайн-магазинах и не потерять голову от безумных скидок?

Перед тем как начинать шопинг, надо заранее составить список. Это поможет не обращать внимания на ненужные вещи и сэкономит время в момент распродажи. Не менее важным будет расставить приоритеты, чтобы купить выгодно действительно нужную вещь и не потратить больше запланированного.

За несколько дней и во время шопинга нелишним будет отследить цены и сравнить, сколько желаемый товар стоит в разных магазинах. Стоит обратить внимание на популярные компании. В черную пятницу есть возможность со скидкой купить вещи ультрамодных брендов.

Онлайн-шопинг дает покупателям возможность заранее отправить товары в корзину или в список желаний. Нужно будет только подтвердить заказ и одним из первых купить товар со скидкой.

Сумму, которую вы можете потратить без особого ущерба для бюджета, лучше отложить сразу. Чтобы не потратить лишнего, можно установить лимит на карточке.

Время шопинга также имеет значение. В общем, для покупок лучше всего подойдет утро – тогда вероятность того, что нужные вам вещи окажутся в наличии, будет выше. Если интернет-магазин начинает распродажу в 23:59, лучше к этому времени несколько раз проверить цену на нужную вещь. Как только скидка появится – сразу оформить заказ.

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