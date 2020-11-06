Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.
Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент приветствовал прорыв в разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.
“Это очень обнадеживающая новость. Прошу вас поспособствовать в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – отметил Зеленский.
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