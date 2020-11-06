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Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса

Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.

Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент приветствовал прорыв в разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.

“Это очень обнадеживающая новость. Прошу вас поспособствовать в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – отметил Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% – в результате этой новости мировые фондовые индексы вчера взлетели до рекордных значений. В компании отметили, что ожидают получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США в конце этого месяца.
  • Как пишет Reuters, новости о том, что эта вакцина может быть очень эффективной, – лучшее, на что рынки могут надеяться: “Представители общественного здравоохранения будут напоминать нам, что впереди предстоит долгий путь, и на этом пути возникнет множество проблем, но сегодня есть огромное чувство оптимизма – свет в конце туннеля”.
По материалам РБК-Украина
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