Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.

Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент приветствовал прорыв в разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.

“Это очень обнадеживающая новость. Прошу вас поспособствовать в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – отметил Зеленский.

Справка Finance.ua:

Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% – в результате этой новости мировые фондовые индексы вчера взлетели до рекордных значений. В компании отметили, что ожидают получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США в конце этого месяца.