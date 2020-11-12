Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годы

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В связи с этим, в ПФУ посоветовали украинцам идти двумя путями для получения недостающих лет стажа.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.
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Недостающие годы стажа можно купить, но по более дорогим расценкам.
Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).
Первый вариант — для тех, кто по возрасту приближается к 60-ти годам. ПФУ продаст вам трудовой стаж. Но расценки возросли.
В ПФУ отмечают, что если сейчас 1 год трудового стажа обойдется в 26 тысяч 400 грн, то с января до начала июля следующего года 1 год стажа будет стоить 31 тыс. 680 грн. А с июля 2021 года — уже 34 тыс. 320 грн.
Второй вариант – для более молодых соискателей. Если работа у вас неофициальная, в ПФУ примут ваши добровольные отчисления — 22 % от минимальной заработной платы. На текущий момент это 1 тыс. 100 грн ежемесячных отчислений.
Напомним, Министерство социальной политики Украины сообщило, что более 1,6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.
Дальнейшие повышения пенсии: с января 2021 года пройдет еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, возрастет до 6000 гривен.
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