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Юристы рассказали, как защититься от угроз коллекторов (инфографика)

Юристы рассказали, как защититься от угроз коллекторов (инфографика)

Переоценивая собственные возможности, граждане массово оформляют кредитные договора на покупку компьютерной и бытовой техники, квартир, домов, автомобилей и прочего, хотя не всегда могут вовремя и в полном объеме выплачивать проценты и сумму долга.

Возврат задолженности является основным видом деятельности коллекторских компаний, которые используют различные методы. Как правило, приемы общения с клиентами зависят от срока займа, который задолжал клиент, его истории уплаты тела и процентов по кредиту.

Юристы бюро правовой помощи даали несколько советов, как поступать, если донимают коллекторы.

Коллекторские компании не заинтересованы обращаться с исками в суд в связи с длительностью судебных процессов и значительными дополнительными финансовыми затратами.

Как действовать в условиях психологического давления и угроз

Главное – запастись терпением, ведь коллекторские фирмы чаще всего действуют психологическим давлением, а именно: распространяют конфиденциальную и ложную информацию о должнике, угрожают забрать имущество, звонят в вечернее время; угрожают жизни должника и жизни его семьи и прочее.

Важно! Никто без вашего разрешения не имеет права заходить в квартиру или дом (это преступление, предусмотренное ст. 162 УК), забирать любые вещи (ч. 3 ст. 186 УК), заставлять оплатить задолженность (ст. 355 УК), присваивать себе функции Государственной исполнительной службы (ст. 356 УК).

Итак, если вам позвонили и угрожают, вы должны быть эмоционально спокойными, не давать причин развивать агрессивность в общении; если к вам приехали люди, которые требовали деньги (с целью запугать) – вызывайте полицию, ни в чем не сомневаясь; не поддавайтесь провокациям.

При общении с коллектором вы имеете право узнать его фамилию, имя, отчество, должность, реквизиты организации, в которой он работает, и реквизиты договора. Рекомендовано не разглашать при разговоре любые персональные данные. Если представители коллекторской организации действительно приобрели право денежного требования, по вашему требованию они должны предоставить эту информацию. Если же нет – есть риск того, что вы разговариваете с мошенниками.

Что делать, если донимают коллекторы? 🤯

Бывают случаи, когда представители коллекторских компаний присылают письма, которые внешне имеют признаки искового заявления в суд, однако с припиской «Образец», которые направляются должникам ради запугивания. Также случаются и письма, в которых идет речь о том, что якобы суд постановил взыскать с должника определенные денежные средства или даже арестовать его имущество.

Для того чтобы узнать, настоящая ли организация, которая требует от вас погашения задолженности, рекомендуется проверить ее наличие в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Для того чтобы узнать, действительно ли было открыто судебное производство по вашему делу, проверьте эту информацию на сайте Судебная власть Украины.

Ситуаций, когда коллекторы взимают “мифические” долги, может быть несколько:

  • звонят по чужому кредиту, где заемщик оставил ваш номер телефона в качестве контактного лица;
  • близкий родственник оформил кредит, своевременно не вернул долг, при этом коллекторы нашли телефоны всех близких людей и начинают им систематически звонить и угрожать;
  • кредит оформили мошенники без вашего ведома через онлайн сервис и другие.

Как действовать, если от вас требуют отдать кредит, который вы не брали. Если вас и вашу семью беспокоят коллекторы относительно кредита, который вы точно не брали, следует сразу об этом сообщить коллектору и уточнить, к вам обращаются как к должнику за кредитом или как к третьему лицу (поручителю). Ведь нередки ситуации, когда ваш родственник или знакомый взял кредит и указал вас поручителем, предоставив ваш номер телефона и другую контактную информацию. При этом вы можете и не подозревать об этом. В таком случае лучше говорить коллекторам, что с должником вы давно не общаетесь, не видитесь и не собираетесь его искать, чтобы передать информацию. Стройте разговор спокойно, четко и уверенно (ваш собеседник должен убедиться, что все дальнейшие обращения к вам никоим образом не обеспечат возврат просроченного кредита).

По материалам Finance.UA
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