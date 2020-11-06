Украинцы в октябре купили авто на $260 млн (инфографика)

В течение октября в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов на покупку этих авто составила 260 млн долларов США.

Об этом свидетельствуют данные сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Самые популярные бренды:

среди брендов чаще всего регистрировали автомобили Renault. В прошлом месяце в Украине приобрели 1,4 тыс. таких автомобилей;

также популярными были Toyota и Kia. Доля этих трех брендов составила 42% от общего количества продаж в октябре.

Самые популярные модели:

кроссовер Kia Sportage;

Renault Logan;

Toyota RAV4.

В октябре в Украине зарегистрировали 6,2 тыс. кроссоверов, что составляет 73% от общего объема авторынка. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 35%. Автомобили ценой от 35 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования составляли 23% рынка.

Среди самых дорогих авто, которые покупали украинцы в прошлом месяце – один Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX, по одному Bentley FlyingSpur и Continental GT. Также в прошлом месяце зарегистрировали один BMW 8-Series Coupe, четыре Mercedes-Benz AMG-GT 4-Door, семнадцать Mercedes-Benz G-Class.



Инфографика: RST.ua

Справка Finance.ua:

В сентябре зарегистрировали 7,5 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов на покупку этих авто составила 210 млн долларов США . А в течение 9 месяцев 2020 года в Украине приобрели 59,5 тыс. новых автомобилей на общую сумму 1,8 млрд долларов США .

Сервис Auto.ria составил подборку самых популярных легковушек октября. Это реальная картина того, чем живет украинский вторичный авторынок.

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