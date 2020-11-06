Минрегион разрабатывает механизм снижения тарифов ЖКХ

В Минрегионе состоялось онлайн-совещание по использованию удельных норм топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталия Хоцяновская, нормирование расхода энергоресурсов – это не только элемент регулирования в тарифной политике, это также индикатор эффективной деятельности предприятий теплоснабжения.

«Для того чтобы нормирование расходов энергетических ресурсов происходило не только на бумаге, необходимо решить вопрос применения предприятиями устаревших технологий, а это требует достаточно большого объема финансовых ресурсов. Нужно работать в направлении совершенствования системы использования норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов и создавать стимулы для их экономии и рационального использования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения», – отметила заместитель министра.

По ее словам, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о пересмотре положений межотраслевых, отраслевых и региональных методик по нормированию удельных расходов энергоресурсов.

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