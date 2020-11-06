В Сан-Франциско вводят налог для компаний, в которых слишком высокие зарплаты CEO

В Сан-Франциско проголосовали не только за нового президента, но и за новое правило: любая компания, платящая своему CEO слишком большую зарплату, должна будет заплатить налог. Об этом сообщает ArsTechnica.

Такое решение принято 3 ноября 2020 года, в результатах голосования эта норма называется Proposition L, она также известна как Overpaid Executive Tax.

Что это значит. Если компания занимается бизнесом в Сан-Франциско и при этом платит своему СEO сумму, которая более чем в 100 раз превышает зарплату среднего сотрудника, она попадает под действие этой нормы. Она должна будет заплатить дополнительные 0,1% с дохода, но в целом размер налога зависит от размера самой компании.

Для крупных бизнесов с годовой выручкой свыше $1 млрд и штатом более 1000 человек, налог составит от 0,4 до 2,4%, а для компаний поменьше — от 0,1% до 0,6%.

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Размер выплаты будет зависеть от того, сколько именно «переплачивают» CEO, если его выплаты больше в 100 раз — то 0,1%, если в 200 — 0,2% и так далее.

Эта норма должна принести бюджету города дополнительные $60-140 млн.